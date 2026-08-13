2025 SEASON
Saturday, August 23
8:00 PM ET
Hodges Stadium
TV: Peacock
Saturday, August 30
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock
Friday, September 12
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock
Thursday, September 18
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock
Saturday, October 4
7:00 PM ET
American Legion Memorial Stadium
TV: Peacock
Tuesday, October 14
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock
Sunday, October 19
2:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock
Sunday, November 2
5:00 PM ET
Cotton Bowl
TV: Peacock
Saturday, November 8
3:00 PM ET
Maimonides Park
TV: Peacock
Wednesday, November 12
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock
Friday, November 21
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock
Saturday, December 6
3:30 PM ET
Cotton Bowl
TV: Peacock
Saturday, December 13
2:00 PM ET
Lexington SC Stadium
TV: Peacock
Saturday, December 20
2:00 PM ET
American Legion Memorial Stadium
TV: Peacock