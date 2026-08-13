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#UnitedForSoccer

DC Power Football Club

#OneDistrictOnePower

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2025 SEASON

Game Notes
Scores
Match Recaps
Stats

Saturday, August 23
8:00 PM ET
Hodges Stadium
TV: Peacock

MATCH PREVIEW
Pre-Match
Post-MATCH FACTS
Post-Match

Saturday, August 30
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock

MATCH PREVIEW
Pre-Match
Post-MATCH FACTS
Post-Match

Friday, September 12
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
Post-match facts
Post-Match

Thursday, September 18
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post Match

Saturday, October 4
7:00 PM ET
American Legion Memorial Stadium
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-MATCH

Tuesday, October 14
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-MATCH

Sunday, October 19
2:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-Match

Sunday, November 2
5:00 PM ET
Cotton Bowl
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-Match

Saturday, November 8
3:00 PM ET
Maimonides Park
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-Match

Wednesday, November 12
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-Match

Friday, November 21
7:00 PM ET
Audi Field
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-Match

Saturday, December 6
3:30 PM ET
Cotton Bowl
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-Match

Saturday, December 13
2:00 PM ET
Lexington SC Stadium
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-Match

Saturday, December 20
2:00 PM ET
American Legion Memorial Stadium
TV: Peacock

Match PREVIEW
PRE-MATCH
POST-MATCH FACTS
Post-Match

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