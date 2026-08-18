2026 Fall Schedule
Saturday, August 15th
DC POWER FC
Carolina ascent FC
7:00 PM | Audi Field
Friday, August 21st
Brooklyn fc
DC POWER FC
7:30 PM | Maimonides Park
Saturday, august 29th
lexington sc
DC POWER FC
1:00 PM | Lexington SC Stadium
friday, September 4th
DC POWER FC
SPORTING JAX
7:00 PM | Audi Field
Sunday, September 13th
Dallas Trinity FC
DC POWER FC
7:30 PM | Cotton Bowl Stadium
friday, SEPTEMBER 18TH
DC POWER FC
Tampa bay sun fc
7:00 PM | Audi Field
Tuesday, september 22nd
DC POWER FC
fort lauderdale united fc
11:00 AM | Audi Field
FRIDAY, OCTOBER 9TH
SPORTING JAX
DC POWER FC
7:00 PM | Hodges Stadium
FRIDAY, OCTOBER 16TH
Carolina Ascent FC
DC POWER FC
7:30 PM | American Legion Memorial Stadium
SUNDAY, OCTOBER 25TH
DC POWER FC
DALLAS TRINITY FC
3:00 PM | Audi Field
SUNDAY, NOVEMBER 1ST
Tampa Bay Sun FC
DC POWER FC
7:30 PM | Suncoast Credit Union Field
SUNDAY, november 8th
DC POWER FC
Lexington sc
3:00 PM | Audi Field
SUNDAY, november 11th
DC POWER FC
brooklyn fc
7:00 PM | Audi Field
SUNDAY, NOVEMBER 28th
Fort Lauderdale United FC
DC POWER FC
6:00 PM | Beyond Bancard Field