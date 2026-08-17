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DC Power Football Club

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Saturday, August 15th

DC POWER FC
Carolina ascent FC

7:00 PM | Audi Field

Recap
wATCH

Friday, August 21st

Brooklyn fc
DC POWER FC

7:30 PM | Maimonides Park

wATCH

Saturday, august 29th

lexington sc
DC POWER FC

1:00 PM | Lexington SC Stadium

wATCH

friday, September 4th

DC POWER FC
SPORTING JAX

7:00 PM | Audi Field

Tickets
wATCH

Sunday, September 13th

Dallas Trinity FC
DC POWER FC

7:30 PM | Cotton Bowl Stadium

wATCH

friday, SEPTEMBER 18TH

DC POWER FC
Tampa bay sun fc

7:00 PM | Audi Field

Tickets
wATCH

Tuesday, september 22nd

DC POWER FC
fort lauderdale united fc

11:00 AM | Audi Field

Tickets
wATCH

FRIDAY, OCTOBER 9TH

SPORTING JAX
DC POWER FC

7:00 PM | Hodges Stadium

wATCH

FRIDAY, OCTOBER 16TH

Carolina Ascent FC
DC POWER FC

7:30 PM | American Legion Memorial Stadium

wATCH

SUNDAY, OCTOBER 25TH

DC POWER FC
DALLAS TRINITY FC

3:00 PM | Audi Field

Tickets
wATCH

SUNDAY, NOVEMBER 1ST

Tampa Bay Sun FC
DC POWER FC

7:30 PM | Suncoast Credit Union Field

wATCH

SUNDAY, november 8th

DC POWER FC
Lexington sc

3:00 PM | Audi Field

Tickets
wATCH

SUNDAY, november 11th

DC POWER FC
brooklyn fc

7:00 PM | Audi Field

Tickets
wATCH

SUNDAY, NOVEMBER 28th

Fort Lauderdale United FC
DC POWER FC

6:00 PM | Beyond Bancard Field

wATCH

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